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Aşı takip sistemi ne işe yarıyor? Aşıların ısısı nasıl ölçülüyor?

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 15:01
Güncelleme:20.01.2021 15:51
Türkiye'de kitlesel aşılama başladı. Peki aşıların takibi nasıl yapılıyor? Isısı nasıl ölçülüyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Aşı Takip Merkezinden Murat Sekban ise Aşı Çağrı Merkezinden detayları aktardı.

Türkiye'de kitlesel aşılama başladı. Peki aşıların takibi nasıl yapılıyor? Isısı nasıl ölçülüyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Aşı Takip Merkezinden Murat Sekban ise Aşı Çağrı Merkezinden detayları aktardı.

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