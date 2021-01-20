Aşı takip sistemi ne işe yarıyor? Aşıların ısısı nasıl ölçülüyor?

Türkiye'de kitlesel aşılama başladı. Peki aşıların takibi nasıl yapılıyor? Isısı nasıl ölçülüyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Aşı Takip Merkezinden Murat Sekban ise Aşı Çağrı Merkezinden detayları aktardı.

Türkiye'de kitlesel aşılama başladı. Peki aşıların takibi nasıl yapılıyor? Isısı nasıl ölçülüyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Aşı Takip Merkezinden Murat Sekban ise Aşı Çağrı Merkezinden detayları aktardı.