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Asansörde mahsur kaldı! KPSS’ye yetişemedi

İHA
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Giriş: 01.08.2021 20:19
Güncelleme:01.08.2021 20:20
Erzincan’da, asansörde uzun süre mahsur kalan genç kız Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yetişemedi. KPSS’ye gireceği için yanına cep telefonu almayan genç kız, yaklaşık 1 saat asansörde mahsur kalırken, durumu fark eden komşusunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine itfaiye ekipleri uzun uğraşları sonrası kurtarıldı.

Erzincan merkez Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanın asansöründe mahsur kalan Feyzanur Gökçe, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

KPSS'ye gireceği için yanına cep telefonu almayan genç kız, yaklaşık 1 saat asansörde mahsur kalırken, durumu fark eden komşusunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Mahsur kalan Gökçe, asansörden çıkarılırken, itfaiye ekipleri tarafından sınava yetiştirilmek üzere sınava gireceği okula anonslar eşliğinde götürüldü.

Tüm çabalara rağmen geç kaldığı için sınava alınmayan Gökçe, üzülerek evine geri döndü.

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