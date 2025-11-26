26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 18:16
Kent merkezi Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne, 11’i ise Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hastane acilindeki tatbikat gerçeğini aratmadı
Hastane acilindeki tatbikat gerçeğini aratmadı
Sinop’ta yamaç paraşütünde rotasyonlar belli oldu
Sinop’ta yamaç paraşütünde rotasyonlar belli oldu
Husumetli iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Husumetli iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Uygulama noktasından kaçan motosikletli drondan kaçamadı
Uygulama noktasından kaçan motosikletli drondan kaçamadı
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Akrabasını vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Akrabasını vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Kedi ve kirpilerin süt kardeşliği
Kedi ve kirpilerin "süt kardeşliği"
İETT otobüsü trafiği tehlikeye attı
İETT otobüsü trafiği tehlikeye attı
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 kişi yakalandı
Doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile öldürdü
Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile öldürdü
Daha Fazla Video Göster