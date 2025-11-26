Diyarbakır’da dronla kırmızı ışık denetimi: Sürücüler kamerayı şaka sandı

Diyarbakır’da trafik polislerinin dron ekipleriyle yaptığı denetimlerde çok sayıda sürücü kırmızı ışık ihlali yaparken yakalandı. Cezai işlem uygulanan bazı sürücüler, durumu kamera şakası sanırken, bir öğretmen derse yetişmeye çalıştığını, bir veli ise çocuğunu almaya giderken ihlal yaptığını savundu. Denetimler, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve drift gibi diğer trafik ihlallerini de kapsayacak şekilde devam ediyor.

