30 işçinin kaldığı evde dehşet! Çarşaflarla kurtuldular

Giriş: 26.11.2025 22:50
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verip kaçtığı olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı.
