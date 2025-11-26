26 Kasım 2025, Çarşamba
30 işçinin kaldığı evde dehşet! Çarşaflarla kurtuldular
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verip kaçtığı olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı.