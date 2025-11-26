26 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde"
Manisa 8. Kitap Fuarı’na katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Bölgesi’ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekti. Moriwaki, 2020’de Manisa’da yaşanan depremin ardından hemen büyük bir deprem beklemediğini belirtirken, özellikle ova ve yumuşak zeminlerin risk taşıdığını vurguladı. Balıkesir’deki depremin fay hattı kaynaklı olmadığını söyleyen Moriwaki, İzmir’deki depremlerin Manisa’yı da etkileyebileceğini ifade etti. Öğrencilerle bir araya gelen Moriwaki, deprem bilinci hakkında bilgiler paylaşarak kitap hediye etti.