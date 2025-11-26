26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde"
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde

Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 18:45
Manisa 8. Kitap Fuarı’na katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Bölgesi’ndeki sismik hareketliliğe dikkat çekti. Moriwaki, 2020’de Manisa’da yaşanan depremin ardından hemen büyük bir deprem beklemediğini belirtirken, özellikle ova ve yumuşak zeminlerin risk taşıdığını vurguladı. Balıkesir’deki depremin fay hattı kaynaklı olmadığını söyleyen Moriwaki, İzmir’deki depremlerin Manisa’yı da etkileyebileceğini ifade etti. Öğrencilerle bir araya gelen Moriwaki, deprem bilinci hakkında bilgiler paylaşarak kitap hediye etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Japon deprem uzmanı Moriwaki: Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde
Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde
"Manisa’da asıl risk ova ve yumuşak zeminlerde"
Diyarbakır’da dronla kırmızı ışık denetimi
Diyarbakır’da dronla kırmızı ışık denetimi
Kentin su sorununa devlet müdahalesi
Kentin su sorununa devlet müdahalesi
Kedi ve kirpilerin süt kardeşliği
Kedi ve kirpilerin "süt kardeşliği"
Gökyüzünü bir anda aydınlatan cisim kamerada
Gökyüzünü bir anda aydınlatan cisim kamerada
Dalgıcın karşılaştığı korkunç manzara
Dalgıcın karşılaştığı korkunç manzara
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hastane acilindeki tatbikat gerçeğini aratmadı
Hastane acilindeki tatbikat gerçeğini aratmadı
Sinop’ta yamaç paraşütünde rotasyonlar belli oldu
Sinop’ta yamaç paraşütünde rotasyonlar belli oldu
Husumetli iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Husumetli iki aile sokak ortasında birbirine girdi
Uygulama noktasından kaçan motosikletli drondan kaçamadı
Uygulama noktasından kaçan motosikletli drondan kaçamadı
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
3. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı
Daha Fazla Video Göster