Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü
Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü

Su borusu patladı: Site bahçeleri suya gömüldü

Giriş: 26.11.2025 20:23
Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre caddedeki su borusu patlayınca çevrede su baskını yaşandı. Patlama nedeniyle yükselen su, kısa sürede bahçelere yayıldı. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı davranıp dışarı çıkarmasıyla su altında kalmadan kurtarıldı. Sadece bir aracın su altında kalıp zarar görürken, bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri, hızlı yükselen su nedeniyle endişeli anlar da yaşadı. 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma yaptı. Bölgede su kesintisi ve trafiğe kapanma yaşandığı öğrenilirken ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.
