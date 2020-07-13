Artvin'deki sel felaketinde flaş gelişme! O araca ulaşıldı

Son dakika haberi... Artvin'de meydana gelen sel felaketinin ardından kaybolan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı. Aracın üzerindeki toprak kaldırılırken, aracın içinde bulunan anne, baba ve kızlarının cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşılırken, 3 kişinin cansız bedenleri dere yatağında bulundu.

ŞANTİYEYİ SEL VURDU

Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

ULAŞIMA KAPANDI

Artvin-Erzurum kara yolu da heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu.