13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Artvin'deki sel felaketinde flaş gelişme! O araca ulaşıldı

Artvin'deki sel felaketinde flaş gelişme! O araca ulaşıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.07.2020 13:13
Güncelleme:13.07.2020 13:21
Son dakika haberi... Artvin'de meydana gelen sel felaketinin ardından kaybolan 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı. Aracın üzerindeki toprak kaldırılırken, aracın içinde bulunan anne, baba ve kızlarının cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşılırken, 3 kişinin cansız bedenleri dere yatağında bulundu.

ŞANTİYEYİ SEL VURDU
Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

ULAŞIMA KAPANDI
Artvin-Erzurum kara yolu da heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu.

Artvin'deki sel felaketinde flaş gelişme!
Artvin'deki sel felaketinde flaş gelişme!
Şaka değil gerçek! Dansözlü düğün eğlencesi!
Şaka değil gerçek! Dansözlü düğün eğlencesi!
Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme
Adalar'daki orman yangıyla ilgili flaş gelişme
Ozan Güven için 13,5 yıl hapis
Ozan Güven için 13,5 yıl hapis
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
Böyle işkence görülmedi!
Böyle işkence görülmedi!
Petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü
Petrol rafinerisinde yangın: 2 ölü
Metrobüs isyanı! Vatandaş tepki gösterdi
Metrobüs isyanı! Vatandaş tepki gösterdi
Avcıların ayı gördüğü an kamerada!
Avcıların ayı gördüğü an kamerada!
Freni patlayan kamyon...
Freni patlayan kamyon...
Halk otobüsünde balık istifi yolculuk!
Halk otobüsünde balık istifi yolculuk!
Artvin'de sel ve heyelan: 1 ölü 3 kayıp
Artvin'de sel ve heyelan: 1 ölü 3 kayıp
Daha Fazla Video Göster