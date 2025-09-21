21 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Artvin’de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin'de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2025 20:12
Güncelleme:21.09.2025 20:13
Artvin'in Borçka ilçesindeki yağışların su seviyesini yükseltmesi sonucu yıkılan tarihi üç gözlü kesmetaş köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Artvin’de tarihi köprünün yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Artvin’de tarihi köprü yıkıldı
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi
Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi
Uyarılan komşu, baba-oğulu darbetti
Uyarılan komşu, baba-oğulu darbetti
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
Kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Kilis’te kaza: 2 yaralı
Kilis'te kaza: 2 yaralı
Menteşe’de çıkan yangın kontrol altına alındı
Menteşe'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Kilis-Gaziantep yolunda kaza
Kilis-Gaziantep yolunda kaza
Üsküdar’da çatı yangını
Üsküdar'da çatı yangını
Kars’ta dağların zirvesinde mevsimin ilk karı
Kars'ta dağların zirvesinde mevsimin ilk karı
İzmir’de çöpler vatandaşları çileden çıkardı
İzmir'de çöpler vatandaşları çileden çıkardı
Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster