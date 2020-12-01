Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Artvin'in Arhavi ilçesi Dülgerli Köyü'nde kayda geçen görüntülerde 2 ayı muhtemelen aç kaldıkları için şehir merkezine inerlerken bir minibüse denk geldiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan 2 ayı minibüstekilerin telefon kamerasına yansıdı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Dülgerli Köyü'nde kayda geçen görüntülerde 2 ayı muhtemelen aç kaldıkları için şehir merkezine inerlerken bir minibüse denk geldiler.

Yol boyunca minibüsten kaçan ayılar ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

O anlar ise minibüsün içinden Mehmet Karataş isimli kişi tarafından telefonla kayda alındı.