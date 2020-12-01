01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2020 11:07
Güncelleme:01.12.2020 11:08
Artvin'in Arhavi ilçesi Dülgerli Köyü'nde kayda geçen görüntülerde 2 ayı muhtemelen aç kaldıkları için şehir merkezine inerlerken bir minibüse denk geldiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan 2 ayı minibüstekilerin telefon kamerasına yansıdı.

Artvinde kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı... ARTVİN'DE KAMERALARA YANSIDI! AÇ KALAN 2 YAVRU AYI...

Artvin'in Arhavi ilçesi Dülgerli Köyü'nde kayda geçen görüntülerde 2 ayı muhtemelen aç kaldıkları için şehir merkezine inerlerken bir minibüse denk geldiler.

Yol boyunca minibüsten kaçan ayılar ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

O anlar ise minibüsün içinden Mehmet Karataş isimli kişi tarafından telefonla kayda alındı.

Aç kalan 2 yavru ayı...
Aç kalan 2 yavru ayı...
Şoke eden görüntü! Üstü böyle örtüldü
Şoke eden görüntü! Üstü böyle örtüldü
Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
EDHO ekibine saldıranlar için karar
EDHO ekibine saldıranlar için karar
Kış mevsimi başlıyor mu?
Kış mevsimi başlıyor mu?
Trabzon'da ilginç uygulama
Trabzon'da ilginç uygulama
Bilim Kurulu ne tavsiye ediyor?
Bilim Kurulu ne tavsiye ediyor?
Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini!
Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini!
Rize dünya basınında!
Rize dünya basınında!
Bitki yapraklarından korona aşısı
Bitki yapraklarından korona aşısı
Antikor testleri güvenilir mi?
Antikor testleri güvenilir mi?
Isparta uçağı düştü mü düşürüldü mü?
Isparta uçağı düştü mü düşürüldü mü?
Daha Fazla Video Göster