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Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Artvin'in Arhavi ilçesi Dülgerli Köyü'nde kayda geçen görüntülerde 2 ayı muhtemelen aç kaldıkları için şehir merkezine inerlerken bir minibüse denk geldiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:08
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Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Artvin'in Arhavi ilçesi Dülgerli Köyü'nde kayda geçen görüntülerde 2 ayı muhtemelen aç kaldıkları için şehir merkezine inerlerken bir minibüse denk geldiler.

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Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Yol boyunca minibüsten kaçan ayılar ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. O anlar ise minibüsün içinden Mehmet Karataş isimli kişi tarafından telefonla kayda alındı.

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Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAFESE GİREN ADAM AYIYA YEM OLDU... İŞTE O ANLAR

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

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Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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Artvin'de kameralara yansıdı! Aç kalan 2 yavru ayı...

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.