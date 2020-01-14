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14.01.2020
Arnavutköy’deki vahşetle ilgili gerçek ortaya çıktı
Dün Arnavutköy’de ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar tarafından cesedi bulunan Melahat İşbir’in 20 yaşındaki oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Annesini başına keserle vurarak öldüren Batuhan Ü. İle cesedi taşımasına yardım eden arkadaşı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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