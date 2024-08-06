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Arnavutköy’de fabrika yangını

Arnavutköy’de fabrika yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 10:50
Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.
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