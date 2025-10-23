23 Ekim 2025, Perşembe

Arkadaşına güvendi hayatı kabusa döndü! Kredi kartını verince olanlar oldu

Arkadaşına güvendi hayatı kabusa döndü! Kredi kartını verince olanlar oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 08:52
Ankara'da Buse Nur Dikicier isimli bir kadın, "Birlikte e-Ticaret yapacağız" diyen çocukluk arkadaşına güvendi. Kredi kartı ve banka bilgilerini verdi. Ancak sadece 4-5 gün içinde hayatı kabusa döndü. Çünkü Dikicier hakkında tam 54 ayrı dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Genç kadın şimdi 30 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
