Arı çeşitliliği gün geçtikçe azalıyor! Peki arılar yok olursa ne olur?

Dünya üzerindeki ekosistemin sürekliliği arılar sayesinde sağlıyor. Ancak son yıllarda yaşanan arı ölümleri dikkat çekiyor. Arı çeşitliliği de azalıyor. Peki arı nesli tükenirse ne olur? Bizde uzmanlara sorduk, çarpıcı cevaplar aldık. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek sizler için araştırdı.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimde de buyrulduğu üzere bal tam bir şifa kaynağı için.

2 ay ömürleri olsa da arılar günde 20 bin çiçek dolaşıyor. Eğer onlar olmasaydı insanoğlu birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalırdı. Arı yoksa, önce bitkiler, ardından hayvanlar yok olurdu. Yani insanın iki temel besini ortadan kalkardı.

İnsan yaşantısınını devam etmesi için en önemli rollerden biri de arılar. Çünkü her 3 üründen biri onlar sayesinde mümkün. Ama hayatımız için bu kadar önemli olan arıların çeşitliliği azalıyor. Yani tehlike çanları çalışıyor. çünkü 'Einstein da dediği gibi eğer arılar yeryüzünde kaybolursa insanlarda yok olur '

Arıların türleri son yıllarda hızla azalıyor. Bu durum, şimdilik sadece arıcılıkla uğraşanları etkilese de ilerde insanlık için büyük bir problem oluşturabilir.