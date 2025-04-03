03 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2025 10:12
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidinde kar ve tipi nedeniyle zorlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi
Millet Bahçesi’ni halk kullanmaya başladı
Millet Bahçesi'ni halk kullanmaya başladı
Ardahan’da kar yağışı ve tipi
Ardahan'da kar yağışı ve tipi
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı
Oto tamir dükkanı alevlere teslim oldu
Oto tamir dükkanı alevlere teslim oldu
Eğlence mekanında silahlar konuştu!
Eğlence mekanında silahlar konuştu!
Koyun ve kuzuların coşkulu buluşması!
Koyun ve kuzuların coşkulu buluşması!
Polise kamyonet çarptı!
Polise kamyonet çarptı!
Kepçe operatörü sürücüyü kurtardı
Kepçe operatörü sürücüyü kurtardı
Kedi tezgahta sucuğun tadını çıkardı
Kedi tezgahta sucuğun tadını çıkardı
Esenyurt’ta 5 ayda büyük değişim
Esenyurt'ta 5 ayda büyük değişim
Kçak göçmenleri taşıyan bot battı!
Kçak göçmenleri taşıyan bot battı!
Takla atan araçta burnu bile kanamadı!
Takla atan araçta burnu bile kanamadı!
Daha Fazla Video Göster