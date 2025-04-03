03 Nisan 2025, Perşembe
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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara Geçidi’nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidinde kar ve tipi nedeniyle zorlandı.