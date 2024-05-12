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Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

DHA
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Giriş: 12.05.2024 13:45
Ardahan'da öğle saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.
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