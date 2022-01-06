06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ardahan Valiliği harekete geçti! Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti!

Ardahan Valiliği harekete geçti! Tilkiye yapılan eziyetin görüntüleri tepki çekti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 01:43
Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir...

...Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır.'' denildi.

Açıklamada ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

Eziyetin görüntüleri tepki çekti!
Eziyetin görüntüleri tepki çekti!
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
İçtiğiniz su ne kadar sağlıklı?
İçtiğiniz su ne kadar sağlıklı?
Sıraya girdiler! Dudak uçuklattı
Sıraya girdiler! Dudak uçuklattı
Gaspçıdan kendini korumak isterken katil oldu
Gaspçıdan kendini korumak isterken katil oldu
Kangal kurt kapışması kamerada
Kangal kurt kapışması kamerada
İntihar eden gençten tüyler ürperten not
İntihar eden gençten tüyler ürperten not
İETT otobüsü şimdi de Eyüpsultan’da yolda kaldı!
İETT otobüsü şimdi de Eyüpsultan'da yolda kaldı!
Kan donduran anlar! Paramparça ettiler
Kan donduran anlar! Paramparça ettiler
Online dolandırıcılara dikkat!
Online dolandırıcılara dikkat!
Türkmen bakıcı neden öldü?
Türkmen bakıcı neden öldü?
10 günde 3. vahşet!
10 günde 3. vahşet!
Daha Fazla Video Göster