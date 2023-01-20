20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arap Süleyman’a ait olan 5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı

Arap Süleyman’a ait olan 5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2023 09:26
Antalya’da Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman’a ait olan ve üzerinde özel ve kamu binalarının bulunduğu 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük arazi paylaşılamıyor. 2 bin 400 kişi hak iddia ederken bilirkişi mirasçı sayısını 700’lere düşürdü.
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı
Pelin Kaya’nın son mesajı ortaya çıktı!
Pelin Kaya'nın son mesajı ortaya çıktı!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
Feribot seferlerine fırtına iptali
Feribot seferlerine fırtına iptali
Tekirdağ’da kan donduran vahşet!
Tekirdağ’da kan donduran vahşet!
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
​Sesiyle Nemrud’un kızına hayat veren bir ozan
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kaput üstünde dehşet yolculuğu!
Kent Tarımı fiyatları nasıl etkiledi?
"Kent Tarımı" fiyatları nasıl etkiledi?
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
Piton bal porsuğu ve çakalların savaşı!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu!
Ankara’da pompalı silahla saldırı kamerada!
Ankara'da pompalı silahla saldırı kamerada!
Kadın yazara yumruk!
Kadın yazara yumruk!
Daha Fazla Video Göster