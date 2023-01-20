Arap Süleyman’a ait olan 5 milyar dolarlık araziye 700 mirasçı

Antalya’da Osmanlı Devleti döneminde yaşayan Arap Süleyman’a ait olan ve üzerinde özel ve kamu binalarının bulunduğu 5 milyar dolar değerindeki 4 bin dönümlük arazi paylaşılamıyor. 2 bin 400 kişi hak iddia ederken bilirkişi mirasçı sayısını 700’lere düşürdü.