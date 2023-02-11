11 Şubat 2023, Cumartesi
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Arama kurtarma ekiplerinin üzerine molozlar yıkıldı
Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi kurtarma ekibin çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi.