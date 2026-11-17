Almanya, evinde Hollanda'yı gol yağmuruna tuttu: 5-0!

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Almanya, Berlin Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Hollanda karşısında tarihi bir zafere imza attı. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip; 41. dakikada Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Wirtz, 65. dakikada Schlotterbeck ve 77. dakikada Gruda'nın kaydettiği gollerle sahadan 5-0 galip ayrılarak Hollanda'ya unutulmayacak bir hezimet yaşattı.