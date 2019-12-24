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24.12.2019

Aradan 26 yıl geçti İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! İşte arşivlerden çıkan gerçek

İzmir'de 1 milyondan fazla vatandaş su sıkıntısı çekiyor. Altyapı sorununu çözemeyen yönetim, su tankerleriyle bu soruna çözüm bulma arayışında! İzmirli vatandaşlar CHP yönetimine tepkili. İzmir'de yaşanan bu manzara 1993 yılının İstanbul'unu akıllara getirdi. Yıl:1993 yine CHP yönetimi bu kez il farklı İstanbul... Aradan 26 yıl geçti bu kez yıl 2019 yer İzmir sorun ve yönetim ise aynı 'Su sıkıntısı ve CHP' işte 1993 yılında İstanbullu vatandaşların çektiği o çile...

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerine su verilemiyor. 1 milyonun üzerinde vatandaşın su sıkıntısı yaşıyor. İzmir'deki çevre belediyeler su kesintisini olduğu bölgelere su tankerleri gönderiyor. 2019 yılında İzmirlilerin oluşturduğu su kuyrukları sosyal medyada tepki çekti.

Vatandaşlar CHP yönetimine tepki gösterdi. Yaşanan bu görüntüler 1993 yılının İstanbul'unu akıllara getirdi. Yıl:1993 yine CHP yönetimi bu kez il farklı İstanbul... Aradan 26 yıl geçti bu kez yıl 2019 yer İzmir sorun ve yönetim ise aynı 'Su sıkıntısı ve CHP' işte 1993 yılında İstanbullu vatandaşların çektiği o çile...

İzmirde vatandaşlar yağmur suyuna muhtaç |Video İZMİR'DE VATANDAŞLAR YAĞMUR SUYUNA MUHTAÇ |VİDEO
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı İZMİRLİLERİN SU KESİNTİSİ İLE İMTİHANI

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