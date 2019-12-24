İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı

Tahtalı Barajı'nda yaşanan arıza nedeniyle İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da ilçelerine su verilemiyor. Yaşanan arızadan yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor. Su kesintisinin yaşandığı yerlerde belediyeler tankerlerle vatandaşa su getiriyor. 2019 yılında İzmirlilerin su kuyruğuna girdiği o görüntülere sosyal medyadan tepki çekti.