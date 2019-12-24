BİZE ULAŞIN
24.12.2019
İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı
Tahtalı Barajı'nda yaşanan arıza nedeniyle İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da ilçelerine su verilemiyor. Yaşanan arızadan yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor. Su kesintisinin yaşandığı yerlerde belediyeler tankerlerle vatandaşa su getiriyor. 2019 yılında İzmirlilerin su kuyruğuna girdiği o görüntülere sosyal medyadan tepki çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.