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24.12.2019

İzmirlilerin su kesintisi ile imtihanı

Tahtalı Barajı'nda yaşanan arıza nedeniyle İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da ilçelerine su verilemiyor. Yaşanan arızadan yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor. Su kesintisinin yaşandığı yerlerde belediyeler tankerlerle vatandaşa su getiriyor. 2019 yılında İzmirlilerin su kuyruğuna girdiği o görüntülere sosyal medyadan tepki çekti.

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