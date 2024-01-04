04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Araçlarda lastik ömrü ne kadar?

Araçlarda lastik ömrü ne kadar?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2024 15:32
Trafiğe çıkan otomobillerin tüm  bakımının yapılmış olması şart. Aracın en önemli parçalarından biri de şüphesiz lastikler. Bir lastiğin ömrü ne kadar? Yıpranmış lastikle yola çıkmak ne kadar tehlikeli? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araçlarda lastik ömrü ne kadar?
Araçlarda lastik ömrü ne kadar?
Çocuklarda ’Süper Enfeksiyon’ tehlikesi!
Çocuklarda 'Süper Enfeksiyon' tehlikesi!
Organ bağışında İzmir ilk sırada!
Organ bağışında İzmir ilk sırada!
Deprem faciasından sonra ilk adım! Balta ailesi Hilal’in elinden tuttu
Deprem faciasından sonra ilk adım! Balta ailesi Hilal’in elinden tuttu
Gram altın 2 bin 100 TL’yi görür mü?
Gram altın 2 bin 100 TL'yi görür mü?
İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı!
İçinde öğrencilerin olduğu servis kaçırıldı!
Silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı
Silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
Doğu Anadolu’da karla mücadele!
İstanbul’a kutup soğukları geliyor!
İstanbul'a kutup soğukları geliyor!
Üsküdar’da ev sahibi kiracının kardeşine saldırdı
Üsküdar'da ev sahibi kiracının kardeşine saldırdı
İş yerine giren hırsızlara ’paspas’ şoku!
İş yerine giren hırsızlara 'paspas' şoku!
İşyeri kira artış tavanı belli oldu!
İşyeri kira artış tavanı belli oldu!
Daha Fazla Video Göster