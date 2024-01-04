Araçlarda lastik ömrü ne kadar?

Trafiğe çıkan otomobillerin tüm bakımının yapılmış olması şart. Aracın en önemli parçalarından biri de şüphesiz lastikler. Bir lastiğin ömrü ne kadar? Yıpranmış lastikle yola çıkmak ne kadar tehlikeli? Detaylar haberimizde...

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