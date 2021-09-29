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Aracın yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 29.09.2021 12:15
Kaza, Artvin’in Arhavi ilçesi Musazade mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen R. Namlıkaya (62) bir anda üzerine gelen aracın çarpmasıyla yere düştü. Aracın çarptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza ani ise bölge bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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