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Araç sürücüsü ayı saldırısından kıl payı böyle kurtuldu

Araç sürücüsü ayı saldırısından kıl payı böyle kurtuldu

İHA
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Giriş: 21.07.2024 15:27
Bitlis’te bulunan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret giden bir araç sürücüsü ayı saldırısından kıl payı kurtuldu.
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