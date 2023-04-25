Arabalardan korktu ortalığı birbirine kattı

Denizli'de hayvanat bahçesinde bir deve ziyaretçi çocuklardan birini boynunu ısırarak havaya kaldırdı. Küçük çocuğu devenin ağzından babası kurtardı. Muğla'da ise arabadan korkan deve zıplamaya başladı bazı işyerlerine zarar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN