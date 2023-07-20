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Antalya’ya ziyaretçi akını! Ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti

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Giriş: 20.07.2023 09:07
İzmir'de 32 yılık sorun Harmandalı Çöplüğü kapatılıyor. Mahkeme İzmir Büyükşehir Belediye tarafından bölgede işlenen insanlık suçuna 'dur' dedi ve Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılmasına karar verdi. İşte detaylar…
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