Antalya’da yürek sızlatan görüntü! Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı | Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da 5 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen tekir cinsi kedi ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kedinin sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.