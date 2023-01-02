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Antalya’da yürek sızlatan görüntü! Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı | Genç kız gözyaşlarına boğuldu

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Giriş: 02.01.2023 15:08
Antalya’da 5 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen tekir cinsi kedi ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kedinin sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.
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