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11.04.2020

Antalya'da yaşayan Fransız Ghazli Türkiye'ye övgü yağdırdı

Antalya'da yaşayan Fransız Mourad Ghazli, bir markete girerek sosyal medya hesabından canlı yayın başlattı. Önlemlerin üst düzeyde olduğunu anlatan Ghazli, "Burada olmak, Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

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