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Antalya’da yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı | Görgü tanığı A Haber’de

Antalya'da yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı | Görgü tanığı A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 18:42
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binada çıkan yangın panik yarattı. Yangının meydana geldiği bölgeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Tadilat için işçilerin olduğu binaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığı açıklanırken, yangının kaynak makinesinden çıktığı ortaya çıktı. Görgü tanığı Osman Baysan A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Antalya’da yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı | Görgü tanığı A Haber’de
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