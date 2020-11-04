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Antalya’da şoke eden olay! Eski sevgili kuaför Rus kadına böyle saldırdı

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Giriş: 04.11.2020 10:20
Güncelleme:04.11.2020 10:24
Rus asıllı Anna Orekhova'nın (39) işlettiği kuaföre gelen eski sevgilisi Vehbi S. (38), kadının telefonu ve iş yerinin camlarını kırdıktan sonra şiddet uyguladı. Vehbi S.'nin yerden aldığı cam parçasıyla ölümle tehdit ettiği Orekhova'nın imdadına, komşuları yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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