12 Aralık 2022, Pazartesi
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Antalya'da sel riski devam ediyor mu? İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli rüzgar, Sultangazi'de bir binanın çatısını uçurdu. Üç otomobil zarar gördü. Deniz ulaşımı da lodostan nasibini alırken bazı seferler iptal edildi. Meteorolojinin lodos ve yağış uyarıları devam ediyor. İstanbul'da da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Antalya'da sel riski devam ediyor mu? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.