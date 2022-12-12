12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya'da sel riski devam ediyor mu? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Antalya'da sel riski devam ediyor mu? İstanbul'da hava nasıl olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2022 10:25
İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli rüzgar, Sultangazi'de bir binanın çatısını uçurdu. Üç otomobil zarar gördü. Deniz ulaşımı da lodostan nasibini alırken bazı seferler iptal edildi. Meteorolojinin lodos ve yağış uyarıları devam ediyor. İstanbul'da da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Antalya'da sel riski devam ediyor mu? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da sel riski devam ediyor mu?
Antalya'da sel riski devam ediyor mu?
Lodos hayatı olumsuz etkiledi!
Lodos hayatı olumsuz etkiledi!
2022 Dünya Kupası’nda ikonik anlar
2022 Dünya Kupası’nda ikonik anlar
Ters şeride giren İETT otobüsü kaza yaptı
Ters şeride giren İETT otobüsü kaza yaptı
Hamsi ziyafeti, horon coşkusu
Hamsi ziyafeti, horon coşkusu
Korkunç kaza! Aile yok oldu
Korkunç kaza! Aile yok oldu
Deniz trafiğine lodos engeli
Deniz trafiğine lodos engeli
Kumluca’da sel felaketi
Kumluca'da sel felaketi
Boğaz’da balık sefası turları
Boğaz’da balık sefası turları
Arkadaşının kulağını kesti
Arkadaşının kulağını kesti
Milyoner’deki 1 milyonluk soru
Milyoner'deki 1 milyonluk soru
Eşine tokat attı; çevredekiler darbetti
Eşine tokat attı; çevredekiler darbetti
Daha Fazla Video Göster