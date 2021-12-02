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Antalya’da rahat tavırlarıyla dikkat çeken dekolteli hırsızlar, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldılar

İHA
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Giriş: 02.12.2021 11:53
Antalya’da 2 kadının, çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çaldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken mini etekli kızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü. Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C'nin evinde çaldıkları kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen'in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadının oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.

"Aile korku içinde"

Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen'i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.

"Böyle şapşal hırsız olmaz"

7 aydır beslediği kedisinin bile çalındığını ifade eden Elif Dağdelen, "Ben diğer eşyalarımı geri alabilirim. Çocuğuma bir şey olabilirdi. Kedimi götürdüler. Bunların peşini bırakmayacağım. Böyle şapşal hırsız olamaz. Evde güvenlik kamerasının olduğunu sonradan fark ediyorlar. Kamerayı kırmaya çalışıyorlar. İstersen götür kamerayı, ben yine izleyebiliyorum. Böyle şapşal hırsızlar olamaz" dedi.
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