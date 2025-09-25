25 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın bölgesine arazözler sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Kısa süre içinde yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.