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07.04.2020

Antalya’da “Maske takın” diye uyaran esnafı bıçakladılar

Antalya’da dün akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir fırının işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bıçaklandı. Şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri kameraya anbean yansıdı.

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