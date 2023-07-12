Antalya'da köpekbalığı paniği! Taşladılar ama bakın ne çıktı...

Antalya'da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı. Köpekbalığı düşündükleri balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu

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