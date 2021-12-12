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Antalya’da kan donduran olay! Ablasını öldürüp kendini ihbar etti

İHA
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Giriş: 12.12.2021 13:28
Antalya’nın Aksu ilçesinde bir kişi, bilinmeyen bir sebepten tartıştığı ablasını silahla vurarak vurarak öldürdü. Olayın ardından emniyeti arayan katil, “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek teslim oldu.

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak'ta iki katlı bir evin bahçesinde yaşandı.

ABLASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. (52) ile tartışan K.Ç. (47), ablasının üzerine kurşun yağdırdı.

"ABLAMI ÖLDÜRDÜM GELİN ALIN"

Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak "Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın" dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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