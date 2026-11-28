Özgür Özel'in 'cuma' açıklaması ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: 'Kırmızı kart' ve 'Z projesi' çıkışı

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gelecek hafta cuma günü yapacağını duyurduğu basın toplantısı ve adaylık süreci masaya yatırıldı. Sunucu Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gelişmeleri değerlendiren AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ile Gazeteci Gaffar Yakınca, erken seçim tartışmalarından Özel'in geçmişteki "kırmızı kart" çıkışına, "Z projesi" olarak nitelendirilen adaylık sürecinden Ekrem İmamoğlu hakkındaki Danıştay kararına kadar birçok başlıkta çarpıcı yorumlarda bulundu.