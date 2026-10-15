Artvin'de sonbahar şöleni! Şavşat'ın büyüleyen manzarası havadan görüntülendi
Artvin'in uluslararası "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle renk değiştiren ormanlar, özellikle geleneksel ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Maden köyünde eşsiz manzaralar oluşturdu. Çevre illerden gelen doğaseverlerin ilgisini çeken köyün sonbahar güzelliği, dronla havadan görüntülendi.