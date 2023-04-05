05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da gemi battı: 9 kişi kayıp

Antalya’da gemi battı: 9 kişi kayıp

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 10:43
Son dakika haberi... Antalya'da ticari gemi battı. Gemideki 5 mürettabat kurtarıldı, 9 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da gemi battı: 9 kişi kayıp
Antalya’da gemi battı: 9 kişi kayıp
Bir deri bir kemik kaldı!
Bir deri bir kemik kaldı!
Kirayı 11 lira eksik ödedi! Oturduğu evden oldu
Kirayı 11 lira eksik ödedi! Oturduğu evden oldu
11 TL evinden etti!
11 TL evinden etti!
Niğde’de bir garip olay!
Niğde'de bir garip olay!
Konya’da sokak ortasında cinayet
Konya'da sokak ortasında cinayet
Sivrisinek kabusu! İSKİ çözüm bulamadı
Sivrisinek kabusu! İSKİ çözüm bulamadı
Deklanşöre basarken bir kez daha düşünün!
Deklanşöre basarken bir kez daha düşünün!
14 Mayıs seçiminde merak edilenler
14 Mayıs seçiminde merak edilenler
Bağcılar’da cinayet anı kamerada
Bağcılar'da cinayet anı kamerada
Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı
Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı
Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı
Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı
Daha Fazla Video Göster