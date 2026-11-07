Savunma Sanayii Başkanlığı 41 yaşında! Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayisindeki büyük dönüşümü

Savunma Sanayii Başkanlığı, kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutluyor. Bir dönem savunma teknolojilerinde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörün ulaştığı noktayı dikkat çeken verilerle ortaya koydu. İşte 2002 yılından bugüne Türk savunma sanayiinde yaşanan dönüşümün rakamlarla analizi.