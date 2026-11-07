Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik telefon görüşmesi! İran ve Ukrayna için barış diplomasisi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kongre ara seçimlerinin ardından ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının açıklamasına göre liderler, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, ikili iş birliğinin güçlenerek süreceğini belirtirken, ABD-İran geriliminin diplomasiyle çözülmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin barış çabalarına devam edeceğini vurguladı.