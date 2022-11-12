14 Kasım 2022, Pazartesi
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Antalya’da baltalı saldırgan! Hayvansever emekli polise dehşeti yaşattı | Cezası belli oldu
Antalya'da, köpeklerin barındığı kulübeyi yıkmaya çalıştığı esnada kendisini engellemeye çalışan emekli polis Faruk Çavuş'a balta ile saldırıp, yaralayan 73 yaşındaki Kazım Tilki, 10 yıl hapisle cezalandırıldı.