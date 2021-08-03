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Antalya Manavgat'tan yürek sızlatan görüntüler! Ciğerlerimiz yandı

İHA
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Giriş: 03.08.2021 18:15
Güncelleme:03.08.2021 18:15
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Antalya Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi. Milyonlarca ağacın yandığı alanlar simsiyah bir tabakayı andırdı. Baraj göletinin maviliği ve siyah alanlar drone ile görüntülendi.

Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti'nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.

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