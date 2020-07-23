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Antalya Manavgat'ta orman yangını
Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.
Yaylaalan Mahallesi Viraj mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 32 arazöz, 6 helikopter, 3 dozer, 2 uçak ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.