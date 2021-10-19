19 Ekim 2021, Salı
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Antalya Kaş'ta deprem anı güvenlik kamerasında! Avizeler böyle sallandı | Son dakika depremler...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya merkezde hissedilmezken Kumluca İlçesi’nde deprem anında avizelerin sallanması güvenlik kamerasına yansıdı.