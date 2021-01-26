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Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu FOX TV'de yemek yarışmasında birinci olmuştu

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Giriş: 26.01.2021 13:20
Güncelleme:26.01.2021 13:28
İstanbul’da Eyüpsultan'da madde bağımlısı olan Uğur Biroğlu annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu'nu ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Zanlı bir süre sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce FOX TV'de Zuhal Topal'ın sunduğu "Sofrada" yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi. Şükran Biroğlu'nda geriye bu görüntüler kaldı.
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