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Annesi ve abisini vahşice katletti! Şükran Biroğlu FOX TV'de yemek yarışmasında birinci olmuştu
İstanbul’da Eyüpsultan'da madde bağımlısı olan Uğur Biroğlu annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu'nu ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Zanlı bir süre sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce FOX TV'de Zuhal Topal'ın sunduğu "Sofrada" yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi. Şükran Biroğlu'nda geriye bu görüntüler kaldı.