Annesi ve 4 kardeşini kaybetti! İsrail saldırısından tek sağ kurtulan gencin gözyaşları

İsrail, çocukları katletmeye devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında aynı aileden bir anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti. Saldırıdan tek sağ kurtulan gencin, annesinin ve kardeşlerinin cenazelerine bakıp gözyaşı döktüğü anlar.

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