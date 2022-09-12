12 Eylül 2022, Pazartesi
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Anne ve babaları kazada ölen kardeşleri okula polis götürdü! ‘Anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum’
Adana’nın Karaisalı ilçesinde 15 Temmuz’da anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden bedensel engelli 13 yaşındaki Mustafa ve 11 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali Öveç’i, emniyet güçleri ellerinden tutarak okula götürdü. Beşinci sınıfa başlayan Mustafa Öveç’in “Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok” sözleri boğazları düğümledi.